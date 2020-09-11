Browns Game Day Weather Report Promotion

Watch for the Wendy's Game Day Weather Report every Browns game day and score a coupon for a free small frosty or small chili from Wendy's at the following, participating Northeast Ohio locations.
Promotion Details
- If the temperature at kick off is 50 degrees or above at the location of the game, fans can redeem a free small frosty (with any purchase) by printing or showing the cashier on their phone the 'free small frosty' coupon. Click here for the free small frosty coupon.
- If the temperature at kick off is 49 degrees or below at the location of the game, fans can redeem a free small chili (with any purchase) by printing or showing the cashier on their phone the 'free small chili' coupon. Click here for the free small chili coupon.
- Each coupon is only valid on Browns 2020 regular season game days and the day following the game.
|Address
|City
|623 E. MARKET STREET
|AKRON
|1266 CANTON RD
|AKRON
|3193 MANCHESTER ROAD
|AKRON
|2060 MOGADORE ROAD
|AKRON
|1521 S. ARLINGTON ST.
|AKRON
|1833 W. STATE ST.
|ALLIANCE
|604 NORTH LEVITT
|AMHERST
|414 CLAREMONT AVE
|ASHLAND
|741 US HIGHWAY 250 E
|ASHLAND
|1040 PROSPECT ROAD
|ASHTABULA
|215 BARRINGTON TOWNE SQUARE
|AURORA
|1487 CENTER ROAD
|AVON
|426 W MAIN ST
|BELLEVUE
|11031 FAIROAKS BOULEVARD NE
|BOLIVAR
|3309 CENTER ROAD
|BRUNSWICK
|10048 AVON LAKE ROAD
|BURBANK
|5017 WEST TUSCARAWAS STREET
|CANTON
|4040 GREENTREE AVENUE S.W.
|CANTON
|1301 30TH STREET NW
|CANTON
|4699 EVERHARD RD. NW
|CANTON
|1110 MARKET AVENUE N
|CANTON
|3217 WHIPPLE AVE NW
|CANTON
|519 CANTON ROAD
|CARROLLTON
|436 CENTER STREET
|CHARDON
|1331 W. 117TH STREET
|CLEVELAND
|5815 ST. CLAIR AVE.
|CLEVELAND
|14015 LORAIN AVE.
|CLEVELAND
|2937 LORAIN RD.
|CLEVELAND
|8104 BROADWAY
|CLEVELAND
|12000 BUCKEYE RD
|CLEVELAND
|13939 EUCLID AVE.
|CLEVELAND
|3735 PEARL ROAD
|CLEVELAND
|6330 BROOKPARK RD
|CLEVELAND
|4602 NORTHFIELD ROAD
|CLEVELAND
|13246 CEDAR ROAD
|CLEVELAND HEIGHTS
|460 HOWE AVENUE
|CUYAHOGA FALLS
|210 S. MILL ST.
|DALTON
|1051 N TUSCARAWAS AVE
|DOVER
|558 GRISWOLD
|ELYRIA
|525 CLEVELAND ST.
|ELYRIA
|5200 ABBE ROAD
|ELYRIA
|250 E. 222ND STREET
|EUCLID
|126 FLIGHT MEMORIAL DRIVE
|FAIRLAWN
|5251 TURNEY ROAD
|GARFIELD HEIGHTS
|1782 SOUTH BROADWAY
|GENEVA
|915 W. MAPLE STREET
|HARTVILLE
|600 RYE BEACH ROAD
|HURON
|6899 ROCKSIDE ROAD
|INDEPENDENCE
|515 E. MAIN STREET
|KENT
|4244 STATE ROUTE 43
|KENT
|970 STATE RT 97
|LEXINGTON
|1410 COLORADO AVE
|LORAIN
|660 EAST AURORA RD
|MACEDONIA
|6598 N RIDGE RD
|MADISON
|1145 ASHLAND RD.
|MANSFIELD
|1372 LEXINGTON AVENUE
|MANSFIELD
|653 N LEXINGTON SPRINGMILL RD
|MANSFIELD
|2450 POSSUM RUN RD
|MANSFIELD
|5360 WARRENSVILLE CENTER ROAD
|MAPLE HEIGHTS
|50 MASSILLON MARKET PLACE DR.
|MASSILLON
|1801 LINCOLN WAY E
|MASSILLON
|1374 SOM CENTER
|MAYFIELD HEIGHTS
|933 NORTH COURT ST.
|MEDINA
|3067 MEDINA ROAD
|MEDINA
|7635 MENTOR AVE.
|MENTOR
|6866 CENTER STREET
|MENTOR
|5985 ANDREWS RD
|MENTOR ON THE LAKE
|15170 E. BAGLEY
|MIDDLEBURG HEIGHTS
|1518 S. WASHINGTON
|MILLERSBURG
|1420 N MAIN ST
|NORTH CANTON
|4773 PORTAGE STREET NW
|NORTH CANTON
|6501 MARKET AVE. NORTH
|NORTH CANTON
|26650 LORAIN RD
|NORTH OLMSTED
|34323 CENTER RIDGE
|NORTH RIDGEVILLE
|1412 4TH ST NW
|NEW PHILADELPHIA
|110 MORRIS XING
|NEWCOMERSTOWN
|3178 GREENWICH RD
|NORTON
|181 MILAN AVE.
|NORWALK
|23050 BROADWAY
|OAKWOOD VILLAGE
|46048 US-20
|OBERLIN
|27400 CHAGRIN BLVD.
|ORANGE
|1550 MENTOR AVE.
|PAINESVILLE
|5740 BROADVIEW
|PARMA
|6530 PEARL ROAD
|PARMA HEIGHTS
|4151 LYNN RD
|RAVENNA
|988 MAIN STREET
|RAVENNA
|5219 BRECKSVILLE RD
|RICHFIELD
|820 RICHMOND RD
|RICHMOND HEIGHTS
|21250 CENTER RIDGE RD.
|ROCKY RIVER
|4037 MAYFIELD ROAD
|SOUTH EUCLID
|324 W. PERKINS AV.
|SANDUSKY
|4209 MILAN ROAD
|SANDUSKY
|3516 WARRENSVILLE CENTER RD
|SHAKER HEIGHTS
|166 MANSFIELD ROAD
|SHELBY
|1051 W. GRAHAM STREET
|STOW
|5025 DARROW ROAD
|STOW
|4305 KENT ROAD
|STOW
|9717 STATE ROUTE 14
|STREETSBORO
|14944 PEARL RD
|STRONGSVILLE
|2363 EAST AURORA ROAD
|TWINSBURG
|1705 JARED DRIVE
|UHRICHSVILLE
|4372 LIBERTY AVE
|VERMILLION
|125 GREAT OAK TRL
|WADSWORTH
|29778 DETROIT ROAD
|WESTLAKE
|114 E WALTON ST
|WILLARD
|5855 SOM CENTER
|WILLOUGHBY
|32601 VINE ST.
|WILLOWICK
|321 BEALL AVE.
|WOOSTER
|3828 BURBANK ROAD
|WOOSTER