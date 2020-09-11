Browns Game Day Weather Report Promotion

Sep 11, 2020 at 05:22 PM
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Watch for the Wendy's Game Day Weather Report every Browns game day and score a coupon for a free small frosty or small chili from Wendy's at the following, participating Northeast Ohio locations.

Promotion Details

  • If the temperature at kick off is 50 degrees or above at the location of the game, fans can redeem a free small frosty (with any purchase) by printing or showing the cashier on their phone the 'free small frosty' coupon. Click here for the free small frosty coupon.
  • If the temperature at kick off is 49 degrees or below at the location of the game, fans can redeem a free small chili (with any purchase) by printing or showing the cashier on their phone the 'free small chili' coupon. Click here for the free small chili coupon.
  • Each coupon is only valid on Browns 2020 regular season game days and the day following the game.
Table inside Article
Address City
623 E. MARKET STREET AKRON
1266 CANTON RD AKRON
3193 MANCHESTER ROAD AKRON
2060 MOGADORE ROAD AKRON
1521 S. ARLINGTON ST. AKRON
1833 W. STATE ST. ALLIANCE
604 NORTH LEVITT AMHERST
414 CLAREMONT AVE ASHLAND
741 US HIGHWAY 250 E ASHLAND
1040 PROSPECT ROAD ASHTABULA
215 BARRINGTON TOWNE SQUARE AURORA
1487 CENTER ROAD AVON
426 W MAIN ST BELLEVUE
11031 FAIROAKS BOULEVARD NE BOLIVAR
3309 CENTER ROAD BRUNSWICK
10048 AVON LAKE ROAD BURBANK
5017 WEST TUSCARAWAS STREET CANTON
4040 GREENTREE AVENUE S.W. CANTON
1301 30TH STREET NW CANTON
4699 EVERHARD RD. NW CANTON
1110 MARKET AVENUE N CANTON
3217 WHIPPLE AVE NW CANTON
519 CANTON ROAD CARROLLTON
436 CENTER STREET CHARDON
1331 W. 117TH STREET CLEVELAND
5815 ST. CLAIR AVE. CLEVELAND
14015 LORAIN AVE. CLEVELAND
2937 LORAIN RD. CLEVELAND
8104 BROADWAY CLEVELAND
12000 BUCKEYE RD CLEVELAND
13939 EUCLID AVE. CLEVELAND
3735 PEARL ROAD CLEVELAND
6330 BROOKPARK RD CLEVELAND
4602 NORTHFIELD ROAD CLEVELAND
13246 CEDAR ROAD CLEVELAND HEIGHTS
460 HOWE AVENUE CUYAHOGA FALLS
210 S. MILL ST. DALTON
1051 N TUSCARAWAS AVE DOVER
558 GRISWOLD ELYRIA
525 CLEVELAND ST. ELYRIA
5200 ABBE ROAD ELYRIA
250 E. 222ND STREET EUCLID
126 FLIGHT MEMORIAL DRIVE FAIRLAWN
5251 TURNEY ROAD GARFIELD HEIGHTS
1782 SOUTH BROADWAY GENEVA
915 W. MAPLE STREET HARTVILLE
600 RYE BEACH ROAD HURON
6899 ROCKSIDE ROAD INDEPENDENCE
515 E. MAIN STREET KENT
4244 STATE ROUTE 43 KENT
970 STATE RT 97 LEXINGTON
1410 COLORADO AVE LORAIN
660 EAST AURORA RD MACEDONIA
6598 N RIDGE RD MADISON
1145 ASHLAND RD. MANSFIELD
1372 LEXINGTON AVENUE MANSFIELD
653 N LEXINGTON SPRINGMILL RD MANSFIELD
2450 POSSUM RUN RD MANSFIELD
5360 WARRENSVILLE CENTER ROAD MAPLE HEIGHTS
50 MASSILLON MARKET PLACE DR. MASSILLON
1801 LINCOLN WAY E MASSILLON
1374 SOM CENTER MAYFIELD HEIGHTS
933 NORTH COURT ST. MEDINA
3067 MEDINA ROAD MEDINA
7635 MENTOR AVE. MENTOR
6866 CENTER STREET MENTOR
5985 ANDREWS RD MENTOR ON THE LAKE
15170 E. BAGLEY MIDDLEBURG HEIGHTS
1518 S. WASHINGTON MILLERSBURG
1420 N MAIN ST NORTH CANTON
4773 PORTAGE STREET NW NORTH CANTON
6501 MARKET AVE. NORTH NORTH CANTON
26650 LORAIN RD NORTH OLMSTED
34323 CENTER RIDGE NORTH RIDGEVILLE
1412 4TH ST NW NEW PHILADELPHIA
110 MORRIS XING NEWCOMERSTOWN
3178 GREENWICH RD NORTON
181 MILAN AVE. NORWALK
23050 BROADWAY OAKWOOD VILLAGE
46048 US-20 OBERLIN
27400 CHAGRIN BLVD. ORANGE
1550 MENTOR AVE. PAINESVILLE
5740 BROADVIEW PARMA
6530 PEARL ROAD PARMA HEIGHTS
4151 LYNN RD RAVENNA
988 MAIN STREET RAVENNA
5219 BRECKSVILLE RD RICHFIELD
820 RICHMOND RD RICHMOND HEIGHTS
21250 CENTER RIDGE RD. ROCKY RIVER
4037 MAYFIELD ROAD SOUTH EUCLID
324 W. PERKINS AV. SANDUSKY
4209 MILAN ROAD SANDUSKY
3516 WARRENSVILLE CENTER RD SHAKER HEIGHTS
166 MANSFIELD ROAD SHELBY
1051 W. GRAHAM STREET STOW
5025 DARROW ROAD STOW
4305 KENT ROAD STOW
9717 STATE ROUTE 14 STREETSBORO
14944 PEARL RD STRONGSVILLE
2363 EAST AURORA ROAD TWINSBURG
1705 JARED DRIVE UHRICHSVILLE
4372 LIBERTY AVE VERMILLION
125 GREAT OAK TRL WADSWORTH
29778 DETROIT ROAD WESTLAKE
114 E WALTON ST WILLARD
5855 SOM CENTER WILLOUGHBY
32601 VINE ST. WILLOWICK
321 BEALL AVE. WOOSTER
3828 BURBANK ROAD WOOSTER
Coupon Fine Print: Valid for in-restaurant only (carry out and dine-in) at participating Northeast Ohio Wendy's locations. Void if altered or copied. Coupon only valid for one use per visit. Only valid on Cleveland Browns 2020 regular season game days and the day following the game. Not valid with any other coupons of offers. Sales tax may apply. Cash value 1/100 of 1c. Copyright 2019 Quality Is Our Recipe, LLC.

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